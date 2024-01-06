Гладков предупредил белгородцев об угрозе ракетной опасности

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«

"В Белгороде есть угроза ракетной опасности. Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома", – написал он вTelegram-канале.

Он призвал находящихся дома не подходить к окнам.«”В случае получения сигнала “ракетная опасность” спуститесь в укрытия”, – добавил Гладков.

В центре Белгорода в пятницу вечером не было слышно звука сирены, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что власти окажут помощь жителям Белгорода, которые захотят временно переехать в Старый Оскол и Губкин.

Взято отсюда.