Гладков предупредил жителей Белгорода о ракетной опасности

В Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", – написал в Telegram-канале глава региона.

В субботу днем белгородский губернатор сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода.

По предварительным данным, повреждения получили только гражданские объекты, зафиксировано попадание в жилой сектор.

МЧС России сообщало о 10 случаях возгорания. Повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах и трех частных домовладениях.

В Минобороны РФ проинформировали, что средства ПВО перехватили ракеты “Ольха” и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду.

В ведомстве подчеркнули, что в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

В Минобороны также указали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте, и завели, что преступление не останется безнаказанным.

Радио Sputnik сообщало, что число жертв в результате обстрела ВСУ Белгорода увеличилось до 24.

Взято отсюда.