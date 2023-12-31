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Гладков: при обстреле ВСУ поселка под Белгородом погиб пожилой мужчина

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Гладков: при обстреле ВСУ поселка под Белгородом погиб пожилой мужчина

В результате обстрела ВСУ поселка Красное Шебекинского городского округа, погиб пожилой мужчина, ранения получила женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«

К большому горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью… Также пострадала женщина – это продавец магазина. В настоящий момент она доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы", – написал он в Telegram-канале.

Добавляется, что в частном жилом секторе повреждений нет, осколками снаряда повреждены здание магазина и линия электропередачи.

В ближайшее время сотрудники оперативных служб приступят к ликвидации последствий ЧП.

В воскресенье днем радио Sputnik сообщило, что спецборт МЧС с раненными при массированном обстреле ВСУ Белгорода приземлился на подмосковном аэродроме Жуковский.

Взято отсюда.

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