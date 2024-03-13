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Гладков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Белгородском районе

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Гладков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Белгородском районе

Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото

В Белгородском районе ПВО сбила два БПЛА, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Об уничтоженных двух украинских дронах в районе 15.30 мск в Белгородской области ранее сообщало Минобороны РФ. Общее их число за сегодня в регионе возросло до 18.

“В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе сёл Ближнее и Головино. По предварительным данным, пострадавших нет”, – написал он.

По его словам, обломки от первого беспилотника повредили крышу частного жилого домовладения в селе Стрелецкое. При падении обломков второго загорелся утеплитель на кровле частного жилого домовладения в селе Пушкарное. Возгорание уже потушено, продолжается подворовой обход территорий.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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