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Гладков рассказал о разрушениях в Белгороде после обстрела ВСУ

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Гладков рассказал о разрушениях в Белгороде после обстрела ВСУ

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Более 450 квартир в 60 домах и 12 частных домов повреждены в результате субботнего обстрела Белгорода со стороны Украины, установка новых окон планируется с 3 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

“По жилому фонду завершен замер оконных проемов и балконов. По информации мэра Валентина Валентиновича Демидова, на сегодняшний день повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти МКД и в 12 ИЖС. Общая площадь восстановления составляет порядка 3700 квадратных метров”, – написал Гладков.Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Он добавил, что в течение двух дней производители изготовят необходимый объем, а с 3 января должны начаться монтажные работы. По словам губернатора, пока не началась работа по замерам с коммерческими и социальными объектами, но рабочие закрыли тепловой контур.

“Принято решение по алгоритму работы. С завтрашнего дня эта работа начнется. Ответственность (организация процесса) за Администрацией Белгорода. Конечно, объекты социальной сферы – детские сады, школы – должны быть восстановлены в первую очередь. Ответственность за финансирование выплат и оплата работ – правительство Белгородской области. Контроль за исполнением и ответственность перед жителями – за губернатором”, – отметил глава региона.

Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.

В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты “Ольха” и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

город Горняк
Взято отсюда
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