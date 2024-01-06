Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших от обстрела ВСУ

Последствия обстрела частного дома в поселке Красное Белгородской области. Архивное фото

Шесть человек, которые пострадали в результате недавних обстрелов Белгородской области со стороны Украины, выписаны из больниц, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее глава области информировал, что в местных больницах и в федеральных центрах находятся 74 раненых, 20 человек – в реанимации города Москвы.

“За вчерашний день из больниц было выписано 6 пострадавших. Один человек, к сожалению, получил ранение в Шебекино. Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь”, – написал Гладков.

Как сообщал в пятницу губернатор, охранник одного из промышленных предприятий получил ранения при украинском обстреле города Шебекино. У мужчины осколочное ранение нижней конечности.

город Горняк

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