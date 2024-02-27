реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Гладков рассказал о тяжело раненных при обстреле Белгородской области

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Гладков рассказал о тяжело раненных при обстреле Белгородской области

Последствия обстрела Белгородской области. Архивное фото

Число раненных при обстреле села Почаево в Белгородской области выросло до четырех: в больницу привезли еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее он сообщал о троих пострадавших и троих погибших мирных жителях после атаки украинского дрона на автомобиль в селе Почаево Грайворонского городского округа.

“В начале хотел рассказать вам о состоянии здоровья наших жителей, которые вчера в Грайворонском округе получили серьезные ранения. К сожалению, их количество увеличилось до четырех – в больницу привезли еще одного пострадавшего жителя в тяжелом состоянии”, – написал Гладков. Он отметил, что состояние пострадавшего удалось стабилизировать.

По словам губернатора, еще трое получили ранения средней тяжести, из них двое детей.22 июня 2022, 17:18

город Горняк
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм
Актуальные проблемы переработки меда и пчелопродуктов обсудили на отраслевом совещании в Алтайском ГАУ

Актуальные проблемы переработки меда и пчелопродуктов обсудили на отраслевом совещании в Алтайском ГАУ

Сегодня, 27 февраля, в Алтайском государственном аграрном университете состоялось отраслевое…

Узнать больше
СМИ: конфликт на Украине достиг поворотной точки

СМИ: конфликт на Украине достиг поворотной точки

Конфликт на Украине достиг поворотного момента, который может поставить под…

Узнать больше
В Киеве подготовили обращение по поводу легитимности Зеленского, пишут СМИ

В Киеве подготовили обращение по поводу легитимности Зеленского, пишут СМИ

Офис Владимира Зеленского подготовил текст обращения в Конституционный Суд по…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp