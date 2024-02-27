Гладков рассказал о тяжело раненных при обстреле Белгородской области

Последствия обстрела Белгородской области. Архивное фото

Число раненных при обстреле села Почаево в Белгородской области выросло до четырех: в больницу привезли еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее он сообщал о троих пострадавших и троих погибших мирных жителях после атаки украинского дрона на автомобиль в селе Почаево Грайворонского городского округа.

“В начале хотел рассказать вам о состоянии здоровья наших жителей, которые вчера в Грайворонском округе получили серьезные ранения. К сожалению, их количество увеличилось до четырех – в больницу привезли еще одного пострадавшего жителя в тяжелом состоянии”, – написал Гладков. Он отметил, что состояние пострадавшего удалось стабилизировать.

По словам губернатора, еще трое получили ранения средней тяжести, из них двое детей.22 июня 2022, 17:18

город Горняк

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