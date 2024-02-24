Гладков рассказал об обстрелах региона со стороны ВСУ

Осколки снаряда. Архивное фото

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по селу Щетиновка Белгородского района 30 снарядов из артиллерии, 10 из гранатомета и 200 патронов из пулемета Калашникова, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, 23 февраля украинские военные произвели обстрел четырех приграничных районов, выпустив 57 снарядов, включая шесть взрывных устройств, сброшенных с дронов. Также были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе, и один украинский беспилотник был сбит системой ПВО. По сообщениям от главы региона, среди мирных жителей пострадавших нет. Наиболее значительные обстрелы были зафиксированы в селе Щетиновка Белгородского района. Согласно данным сводок, ранее в феврале это село было атаковано четыре раза: 1 февраля – 6 атак с использованием дронов, и 14, 17 и 19 февраля – по одной атаке каждый раз с беспилотника.

“В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 30 артиллерийских снарядов, 10 гранатометных выстрелов и 200 патронов из пулемета Калашникова. Пострадавших и разрушений нет… В Волоконовском районе на окраине хутора Старый противник атаковал с помощью двух БПЛА”, – написал Гладков.

Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Дроновка на инфраструктурный объект связи с дрона сброшено самодельное взрывное устройство. По селу Замостье выпущено 3 минометных снаряда. Село Антоновка атаковано с помощью дрона-камикадзе. В селе Ломное системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. «”В Шебекинском городском округе в городе Шебекино с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки поврежден автомобиль и забор частного жилого домовладения. Под минометный обстрел попал хутор Панков – зафиксировано 3 прилета. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена газовая труба. По поселку Красное выпущено 5 минометных снарядов. Также в поселке с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства”, – уточнил глава региона.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

горняк

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