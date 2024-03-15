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Гладков рассказал, сколько людей остаются в больницах после обстрелов

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Гладков рассказал, сколько людей остаются в больницах после обстрелов

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

Более 10 раненных при украинских обстрелах Белгородской области за последние несколько дней остаются в больницах, пять из них в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети “ВКонтакте”.

“Вчера ранения получили 22 человека из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского городского округа. На сегодняшний день в больнице остаются 9 человек. Остальным оказана помощь, они уже дома. Плюс 4 человека, которые получили ранения до вчерашнего дня – итого 13 человек в больнице. 5 из них находятся в тяжелом состоянии”, – написал Гладков.

Глава региона рассказал о супружеской паре, которая пострадала в четверг. “У мужа во время операции два раза останавливалось сердце, но благодаря умелым действиям врачей смогли восстановить биение сердца. Сейчас оба супруга находятся в реанимационном отделении под аппаратом ИВЛ. Мы все, конечно, рассчитываем, что они быстрее пойдут на поправку”, – добавил он.

В четверг Белгород и другие территории региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. Согласно данным Минобороны РФ, около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО были уничтожены восемь украинских реактивных снарядов. В четверг днем губернатор сообщил, что ПВО сбила 10 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Погибли два человека, несколько человек получили ранения. Обстрел Белгорода ВСУ велся ракетами чешской РСЗО Vampire, свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Такие же комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.22 июня 2022, 17:18

новости Локтевский
Взято отсюда
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