Гладков: силы ПВО уничтожили в окрестностях Белгорода шесть воздушных целей

Система ПВО сработала в Грайворонском городском округе Белгородской области, на подлете к городу сбито шесть воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«
"… Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – написал в Telegram-канале глава региона.
Расстояние между Грайвороном и Белгородом по трассе составляет 78 километров.
Радио Sputnik ранее раскрыло подробности очередной атаки ВСУ на Белгородскую область.
Взято отсюда.