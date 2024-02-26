Гладков: силы ПВО уничтожили в окрестностях Белгорода шесть воздушных целей

Система ПВО сработала в Грайворонском городском округе Белгородской области, на подлете к городу сбито шесть воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«

"… Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – написал в Telegram-канале глава региона.

Расстояние между Грайвороном и Белгородом по трассе составляет 78 километров.

Радио Sputnik ранее раскрыло подробности очередной атаки ВСУ на Белгородскую область.

Взято отсюда.