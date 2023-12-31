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Гладков сообщил о последствиях удара ВСУ по Белгороду

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Гладков сообщил о последствиях удара ВСУ по Белгороду

В результате обстрелов Белгорода со стороны Украины погибло 14 человек и еще более 100 ранено, а также повреждено более 100 автомобилей и коммерческие объекты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил в Telegram-канале, что он уже доложил об обстановке в городе президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, было проведено заседание оперативного штаба, где все главы силовых структур доложили о последствиях массированного удара ВСУ.«

"На сегодняшний день 108 человек ранено, из них 15 детей. Пять детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. 14 человек погибло, трое из них – дети. Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся уйти от возмездия", – написал Гладков.

Он также отметил, что в Белгороде начаты работы по оценке ущерба, ими занимается администрация города. Проводятся поквартирные обходы, жителям предлагают покинуть аварийное жилье в пункты временного размещения.«”На сегодняшний момент у нас есть информация о повреждении более 100 автомобилей, большая часть уничтожена полностью – сгорели. Повреждения выявлены в 22 МКД, большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов. Оценка ущерба продолжается”, – отметил губернатор.

Гладков добавил, что на всех поврежденных коммуникациях газоснабжения, водоснабжения работают аварийные бригады. Он также сообщил об отмене всех массовых мероприятий на территории всех приграничных муниципальных образований.

Радио Sputnik сообщало, кто стоит за ударом украинских войск по Белгороду.

Взято отсюда.

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