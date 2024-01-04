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Гладков: в Белгороде из-за обстрелов ВСУ с 29 декабря повреждены более 140 домов

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Гладков: в Белгороде из-за обстрелов ВСУ с 29 декабря повреждены более 140 домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 29 декабря повреждены более 140 домов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам белгородского губернатора, всего с 29 декабря повреждены 573 квартиры в 78 многоквартирных домах, а также 64 частных дома, по восьми из которых нужно проводить дополнительной экспертизы.

«Сейчас [в Белгороде] работает 14 подрядных организаций, из них 170 человек работают на установке окон. Из 3700 поврежденных квадратных метров окон и балконов застеклили около 400 кв. метров», — пояснил Гладков.

Он добавил, что все разрушения должны быть устранены до 22 января. Ответственным по внутренним отделочным работам назначен министр ЖКХ Алексей Ботвиньев.

До этого Гладков говорил, что школьные каникулы в Белгородской области продлили до 19 января.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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