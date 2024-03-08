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Гладков: в небе над Белгородской областью уничтожены два украинских дрона

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Гладков: в небе над Белгородской областью уничтожены два украинских дрона

Пост обработки передачи радиоданных. Архивное фото

Два беспилотника уничтожены в небе над Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«

"В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе сёл Беломестное и Болдыревка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – написал в Telegram-канале глава региона.

В свою очередь в Минобороны РФ проинформировало, что около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Белгородскую область c применением трех БПЛА самолетного типа.

По данным ведомства, примерно в это же время еще один беспилотный летательный аппарат был сбит над Курской областью. Ранее в расположенном в регионе городе Железногорске была объявлена ракетная опасность.

В пятницу утром ведомство сообщило об уничтожении над территорией Белгородской области дрона ВСУ в течение ночи. Еще 15 БПЛА были сбиты системами ПВО над Волгоградской областью.

Накануне радио Sputnik рассказало о последствиях атаки БПЛА на “Северсталь” в Вологодской области.

Взято отсюда.

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