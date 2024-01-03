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Гладков уточнил число жертв и пострадавших при обстрелах Белгорода ВСУ

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Гладков уточнил число жертв и пострадавших при обстрелах Белгорода ВСУ

В результате трех обстрелов Белгорода украинскими войсками погиб мужчина, 11 человек получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«

"Уточненная информация по сегодняшней атаке ВСУ Белгорода и Белгородского района. К большому горю, в Белгороде один человек погиб – мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. По пострадавшим. В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек", – написал он в Telegram-канале.

Гладков рассказал, что при обстреле один из снарядов прилетел в частный жилой дом. В результате чего мужчина получил осколочные ранения головы и верхних конечностей, его прооперировали. Позднее в областную клиническую больницу доставили его супругу и сына. Отмечается, что у пострадавших было шоковое состояние и контузия. Врачи осмотрели их и отпустили на амбулаторное лечение.

Кроме того, как отметил губернатор, шесть человек получили ранения в районе авторынка. Медики осмотрели всех пострадавших и оказали им необходимую помощь. «”После прилета в районе салона “Мерседес” пострадала женщина – у нее рваная рана левой кисти без признаков кровотечения. Медиками скорой помощи осмотрена, отказалась от госпитализации. Еще один осколок прилетел в следовавший по маршруту автобус, он пробил крышу и травмировал руку женщины по касательной. Пострадавшая была доставлена в травмпункт, где медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь”, – написал Гладков.

Радио Sputnik сообщило, кто, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стоит за субботним ударом ВСУ по Белгороду.

Взято отсюда.

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