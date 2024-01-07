Гладков уточнил информацию о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Четверо взрослых и четыре ребенка, получивших ранения при массированной атаке ВСУ на Белгород 30 декабря, переведены из реанимации в обычные палаты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона ранее информировал, что в больницах Белгородской области и в федеральных центрах находятся 69 человек, 20 человек в реанимации Москвы.«

"По нашим 68 раненым, которые находятся в больницах Белгорода и Москвы (1 выписан вчера) – 4 взрослых человека и 4 ребенка в больницах Москвы переведены из реанимации в обычные палаты. Я уверен, что уже совсем скоро все они вернутся к своим близким и родным, которые за них очень переживают", – написал Гладков в Telegram-канале.

Глава Белгородской области днем 30 декабря сообщил, что украинские военные нанесли удары по центру Белгорода. По последним официальным данным, при обстреле со стороны ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали.

Накануне радио Sputnik сообщило, что силы ПВО сбили одну воздушную цель на подлете к Белгороду.

Взято отсюда.