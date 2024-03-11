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Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ

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Глава ЦРУ Бернс: новая помощь от США поможет ВСУ начать наступление в конце годаСюжетКонтрнаступление ВСУ

Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ

Новая помощь Киеву поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) начать наступление в конце текущего года. Такие сроки назвал глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, передает РИА Новости.

По его оценке, с новым пакетом помощи от США Украина сможет удержаться в 2024 и 2025 годах. Кроме того, заявил Бернс, военная помощь обеспечит ВСУ возможности для «проникающих ударов по Крыму» и действий против российского Черноморского флота.

О том, что основной целью нового наступления ВСУ может стать Крым, ранее предположил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее стало известно, что Конгресс США может принять законопроект о передаче Украине 60 миллиардов долларов в середине марта или в апреле.

Взято
отсюда

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