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Глава делегации в Вене обвинил Запад в расправе над российскими пленными

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Гаврилов: убийства российских пленных на совести западных кураторов Украины

Глава делегации в Вене обвинил Запад в расправе над российскими пленными

Расправа над российскими пленными солдатами, факты издевательств и пыток над ними в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины. Об этом в среду, 6 марта, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что западные кураторы Киева «создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства». При этом он пообещал, что подобные преступления не останутся безнаказанными.

Гаврилов также подчеркнул, что пока иссякают западные поставки вооружений Украине и под большим вопросом остается ее дальнейшее финансирование, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «проявляют особую жестокость в обращении с ранеными и пленными российскими солдатами».

Он также напомнил, что ВСУ сами распространяют видеозаписи расправы над российскими бойцами в открытых источниках. По его словам, накануне в сети появилась подобная запись, сделанная на лиманском направлении в зоне специоперации. «На ней — два случая животной по своей сути расправы над ранеными безоружными солдатами, один из которых шел в сторону позиций ВСУ с поднятыми руками», — сказал дипломат.

Ранее Константин Гаврилов заявил, что Россия не обрывала каналы диалога с НАТО. По его словам, это было сделано альянсом строго в одностороннем порядке.

Взято
отсюда

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