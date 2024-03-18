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Глава Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах

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Глава Гагаузии Гуцул поздравила Путина с победой на выборах президента России

Глава Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах

Глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России. Текст обращения доступен в Telegram-канале политика.

«От имени гагаузского народа и от себя лично направляю искренние поздравления по случаю вашей убедительной победы на выборах президента Российской Федерации. Ваше переизбрание на пост президента свидетельствует об активной поддержке проводимого вами курса», — говорится в публикации.

Глава Гагаузии отметила высокий уровень отношений России и региона и выразила надежду на углубление существующих форм сотрудничества.

Ранее Гуцул встретилась с Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи и обсудила с ним политическую ситуацию в Молдавии. Позднее она рассказала, что из-за бесед с президентом России ей угрожают в Кишиневе.

Взято
отсюда

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