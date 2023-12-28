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Глава «Газпрома» Миллер: в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ

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Глава «Газпрома» Миллер: в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в Европе впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. Соответствующее заявление он сделал на совещании компании, посвященном подведению предварительных итогов года, передает ТАСС.

«Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов. Такого в истории еще не было никогда», — сказал Миллер.

По его словам, это фактически уже привело к деиндустриализации во многих странах Европы.

Д этого Миллер заявил, что европейские страны, которые якобы отказались от российского газа, продолжают его закупать. Они делают это через австрийский хаб в Баумгартене. Миллер подчеркнул, что российский газ присутствует на европейском рынке «не в малых объемах». Кроме этого, европейцы закупают российский СПГ. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Евросоюз переплатил миллиарды евро за газ из-за санкций против РФ.

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