Глава Калининградской области объяснил очереди на границе с Польшей

Очереди на въезд в Калининградскую область из Польши связаны с тем, что это самый дешевый способ для иностранцев попасть из Евросоюза в Россию, объяснил глава региона Антон Алиханов.«”Я видел, что у нас большие очереди на польской стороне, восемь-двенадцать часов ждут. Это немцы в основном с родственниками, которые живут в России. Это самый дешевый способ попасть из Европы в Москву – приехать в Калининград, бросить автомобиль на долговременной парковке и дальше долететь до Москвы или до других городов, в которые летают из аэропорта Храброво”, – рассказал он в интервью РИА Новости.

Алиханов добавил, что машин на контрольно-пропускных пунктах много именно перед новогодними каникулами и в рождественские праздники.

Радио Sputnik сообщало, чем вызваны заторы на российско-литовской границе.

Взято отсюда.