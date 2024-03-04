Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что слова Эммануэля Макрона по поводу отправки войск стран Запада на Украину демонстрируют, что факт важности победы Киева дошел до политиков, принимающих решения, и они готовы делать больше. Его слова приводит ERR.

«Заявление Макрона о том, что он может рассмотреть возможность отправки войск на Украину, было изменением парадигмы. Это показывает, что важность победы Украины дошла до принимающих решения западных политиков, и они готовы сделать больше», – подчеркнул Цахкна.

В то же время он признал, что пока по вопросу отправки войск нет консенсуса, однако дискуссия «моет изменить отношение некоторых стран к немедленной военной помощи Украине». По его словам, это будет «более простым решением, чем прямое вмешательство».

До этого Эммануэль Макрон заявил, что Франция предпримет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину и подчеркнул, что Париж не примет поражения со стороны РФ.

Ранее во Франции оправдались за слова Макрона об отправке войск на Украину.

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