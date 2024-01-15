реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи прибыла в Москву с рабочим визитом

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи прибыла в Москву с рабочим визитом

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи 14 января прибыла в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Reuters.

По данным ЦТАК, ее визит продлится три дня.

14 января ЦТАК сообщал, что глава северокорейского МИД посетит Москву по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже подтвердила визит делегации КНДР в Москву и встречу с Лавровым. Тему переговоров делегаций Северной Кореи и России представитель российского МИД не назвала.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские власти подозревают РФ в использовании северокорейских ракет для ударов по территории Украины. По его словам, российские войска использовали соответствующие снаряды 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что США планируют сделать шаги по противодействию оборонному партнерству РФ и КНДР.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

15.01.2024

 Новости Алтай

Снежные заносы и -20. В Алтайском крае резко похолодало после оттепели: смотрим прогнозы на неделю

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле ветер опять вывел из строя несколько светофоров: когда их починят

15.01.2024

 Новости Алтай

«Что было в “Джелакси”»: Ольга Бузова не запомнила название барнаульского ТЦ, где прошла ее фан-встреча

15.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Горно-Алтайска, экстренно сел в Толмачево. Всё из-за технической неисправности

15.01.2024

 Новости Алтай

Получить налоговый вычет стало проще: как это сделать и сколько денег вам вернут

15.01.2024

 Новости Алтай

Будем привыкать жить без кофе, чая, молока и даже воды? Какие продукты сильнее всего подорожают в начале 2024 года

15.01.2024

 Новости Алтай

Даже учителя не справятся: попробуйте ответить на 10 вопросов из олимпиады по русскому языку

15.01.2024

 Новости Алтай

Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске