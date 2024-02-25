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Глава МИД Украины Кулеба заявил о следе России в протестах польских фермеров

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Глава МИД Украины Кулеба заявил о следе России в протестах польских фермеров

В ситуации с блокированием польскими фермерами переходов на границе с Украиной можно увидеть «российский след», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на конференции «Украина. 2024 год». Об этом сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что в сложившейся обстановке украинскому государству нужно «сохранять единство с союзниками».

25 февраля сообщалось, что неизвестные в Польше высыпали из вагонов 160 тонн украинского зерна. По данным журналистов, инцидент произошел в Куявско-Поморском воеводстве, которое расположено западнее Варшавы, что достаточно далеко от границы с Украиной.

До этого стало известно, что премьер Польши Дональд Туск отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским на границе между двумя странами по проблеме ее блокады и протестов польских фермеров. Украинский лидер предлагал Туску до 24 февраля приехать на границу, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой.

Ранее польский чиновник выдвинул Украине ультиматум по ситуации на границе.

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