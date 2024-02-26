Кэмерон: Запад должен доказать Путину, что он ошибается насчет Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон высказался в адрес президента России Владимира Путина, заявив, что его нужно переубедить по вопросу Украины. Способ переубеждения, по мнению главы МИД, — еще большая поддержка Киева, а также захват замороженных российских активов на Западе.

24 февраля в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) Кэмерон опубликовал совместную с коллегой из Польши Радославом Сикорским короткую статью в таблоиде The Sun, сопроводив ее резкими словами, что Путину нужно указать на его ошибку по поводу Украины.

Спустя два года Путин полагает, что он еще может одержать победу. Наша задача — доказать, что он неправ.

Кэмерон также призвал к конфискации российских активов

В статье Кэмерон утверждает, что Путин «просчитался», так как не ожидал упорного сопротивления Украины и ее поддержки Западом. Но при этом «Путин полагает, что он еще может одержать победу», добавил глава британского МИД.

Сторонники Украины экономически перевешивают Россию в соотношении примерно 25 к 1, утверждает Кэмерон. «Нам просто нужно оценить эту силу», — пишет он.

Он указал пять приоритетов для всех «друзей» Украины — это финансы, боеприпасы, обучение военных, борьба с обходом антироссийских санкций. Пятым пунктом Кэмерон назвал захват замороженных российских активов.

Еще в одной публикации в X Кэмерон уточнил, что Великобритания потратила на Украину почти 12 миллиардов фунтов стерлингов. «Наша военная, гуманитарная и экономическая поддержка — это инвестиции в международные правила, которые обеспечивают нам всем безопасность», — объясняет МИД королевства.

Риск эскалации из-за поставок оружия Кэмерон называл иллюзорным

Ранее министр назвал заявления Кремля об угрозе эскалации конфликта из-за поддержки Украины «бряцанием оружия» и «пустой риторикой». «Мы доказали, что опасности эскалации являются иллюзорными. Британия была первой, кто предоставил все: от противотанкового вооружения до артиллерии и танков, и теперь дальнобойную огневую мощь, такую как ракеты Storm Shadow», — заявлял Дэвид Кэмерон.

Он также призывал Палату представителей Конгресса США одобрить пакет военной помощи Украине. По его мнению, принятие законопроекта важно и для американской безопасности.

Кроме того, Кэмерон обращался у западным политикам и журналистам с призывом отказаться от пессимистичных высказываний насчет перспектив конфликта на Украине, считая, что Россия уже потерпела «огромное стратегическое поражение», когда вступила в него.

В Совфеде посчитали, что переубедить Путина не удастся

Великобритании не удастся заставить президента России изменить планы специальной военной операции, посчитал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, реагируя на заявление Дэвида Кэмерона.

По его мнению, реагировать на заявление Кэмерона не нужно, потому что он этого недостоин. «Человек, который немало сам напакостил в современном мире, когда возглавлял правительство Великобритании, теперь начинает нас поучать», — утверждает сенатор.

Взято

отсюда

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