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Глава Минэнерго поручил разработать план повышения надежности подстанций Москвы

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Глава Минэнерго поручил разработать план повышения надежности подстанций Москвы

Министр энергетики Николай Шульгинов проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ подстанции «Бескудниково» в Москве и поручил разработать план повышения надежности московских подстанций. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго.

4 января на подстанции произошло возгорание, в результате которого часть потребителей Северо-Восточного административного округа Москвы оставалась без электроснабжения.

На текущий момент оборудование 10 кВ находится в работе, всем потребителем восстановлено электроснабжение в максимально короткие сроки, отметили в Минэнерго.

Там также рассказали, что на площадке подстанции Шульгинов провел рабочее совещание. Министром было дано поручение при расследовании причин произошедшего привлечь научные центры и разработать план мероприятий по повышению надежности подстанции «Бескудниково» и подстанций 500кВ московской энергосистемы, подчеркнули в министерстве.

До этого сообщалось, что из-за аварии в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии. В итоге отключились и тепловые пункты отопления. Для устранения аварии был создан оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что подачу отопления в подмосковный Климовск планируют возобновить к утру 7 января.

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