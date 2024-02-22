реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Глава Минобороны Италии Роблес заявила о риске нападения на НАТО со стороны РФ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Глава Минобороны Италии Роблес заявила о риске нападения на НАТО со стороны РФ

Существует реальный риск того, что российская армия нападет на одну из стран Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявила глава минобороны Италии Маргарита Роблес, слова которой передает агентство EFE.

«Ситуация действительно очень тревожная», к чему добавляется возможность возвращения в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, что Европа рассматривает как «большую проблему», — сказала она.

22 февраля стало известно, что около половины (47%) жителей Польши опасаются «нападения» России на Польшу.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что планы НАТО по координации поставок оружия Украине демонстрируют прямое вовлечение блока в конфликт.

До этого экс-разведчик США Тони Шаффер заявил, что Вооруженные силы России одержали победу не только над Вооруженными силами Украины, но и над силами НАТО, которые оказывают серьезную поддержку украинским войскам.

Ранее сообщалось, что НАТО потребовало от Украины предоставить список целей на территории России.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
В Алтайском крае 25 февраля усилится ветер и пойдет снег

В Алтайском крае 25 февраля усилится ветер и пойдет снег

25 февраля в Алтайском крае усилится юго-западный ветер, который принесет…

Узнать больше
Народные приметы 25 февраля. Что нельзя делать на Алексея Рыбного

Народные приметы 25 февраля. Что нельзя делать на Алексея Рыбного

Фото: Анна Меньшикова Народные поверья запрещали надевать старые, дряхлые вещи…

Узнать больше
Студенты колледжа АлтГУ узнали, как правильно подавать заявку на грант

Студенты колледжа АлтГУ узнали, как правильно подавать заявку на грант

21 февраля активисты Студенческой администрации колледжа АлтГУ стали участниками образовательного…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp