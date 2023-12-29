Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Глава Минздрава дал жителям России советы на новогодние праздники

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Мурашко: в новогодние праздники нужно мыть руки, соблюдать ПДД и не переедать

Глава Минздрава дал жителям России советы на новогодние праздники

В течение новогодних праздников россиянам следует не переедать и отказаться от вредных привычек, а также соблюдать правила дорожного движения и тщательно мыть руки. Советы на праздничные выходные жителям страны дал глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости

«Провести праздники с семьей — это отличная возможность активно отдохнуть, приготовить вкусную и полезную еду, а также поддерживать родных в отказе от вредных привычек», — сказал министр.

Он также посоветовал жителям в преддверии праздников носить маску в общественных местах, чтобы не заразиться инфекцией. Помимо этого, важно не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

В новогоднюю ночь россиянам стоит включить в рацион больше овощей, рыбы и диетического мяса, при этом важно осторожно относиться к соли — ее избыток провоцирует повышение артериального давления и увеличивает риск инфаркта и инсульта, рака желудка, остеопороза и ожирения.

«Сигарета и “лишний бокал” спиртного точно не добавят вам здоровья, сил и энергии, но с большой вероятностью станут причиной “поломки” на следующий день», — добавил министр. Он рекомендовал после праздников соблюдать режим дня и спать не менее шести часов для взрослых и не менее восьми часов — для детей.

Ранее президент Владимир Путин посоветовал россиянам занятия на новогодние праздники. По его словам, важно больше внимания уделить близким и сходить в театры и выставки, а также заняться спортом.

Взято
отсюда

последние новости на сегодня , последние новости на сегодня

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

 Новости Алтай

Астролог рассказал, какой знак зодиака начнет новый год с “обнуления” в карьере

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле зажгли огни на главной ёлке региона

30.12.2023

 Новости Алтай

Следователи начали проверку в отношении персонала барнаульского частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

Руководитель Народной дружины «СтудГвардия» колледжа АлтГУ Максим Столповский стал победителем конкурса «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка»

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix