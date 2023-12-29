Мурашко: в новогодние праздники нужно мыть руки, соблюдать ПДД и не переедать

В течение новогодних праздников россиянам следует не переедать и отказаться от вредных привычек, а также соблюдать правила дорожного движения и тщательно мыть руки. Советы на праздничные выходные жителям страны дал глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости

«Провести праздники с семьей — это отличная возможность активно отдохнуть, приготовить вкусную и полезную еду, а также поддерживать родных в отказе от вредных привычек», — сказал министр.

Он также посоветовал жителям в преддверии праздников носить маску в общественных местах, чтобы не заразиться инфекцией. Помимо этого, важно не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

В новогоднюю ночь россиянам стоит включить в рацион больше овощей, рыбы и диетического мяса, при этом важно осторожно относиться к соли — ее избыток провоцирует повышение артериального давления и увеличивает риск инфаркта и инсульта, рака желудка, остеопороза и ожирения.

«Сигарета и “лишний бокал” спиртного точно не добавят вам здоровья, сил и энергии, но с большой вероятностью станут причиной “поломки” на следующий день», — добавил министр. Он рекомендовал после праздников соблюдать режим дня и спать не менее шести часов для взрослых и не менее восьми часов — для детей.

Ранее президент Владимир Путин посоветовал россиянам занятия на новогодние праздники. По его словам, важно больше внимания уделить близким и сходить в театры и выставки, а также заняться спортом.

Взято

отсюда

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