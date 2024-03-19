Глава Приамурья взял под контроль ЧП с горняками на руднике

Разработка золотоносного карьера “Андреевский” на прииске “Пионер” в Амурской области. Архивное фото

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что взял на личный контроль ЧП на руднике, где под завалами находятся 13 человек.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что 13 человек могут находиться под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области. В МЧС РФ уточнили, что спасатели направлены на место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты.

“По предварительным данным, под завалами находятся 13 человек. Спасательные работы ведутся с первых минут нештатной ситуации, идет механизированная расчистка транспортного уклона, а также работа по восстановлению связи. Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей”, – сообщил Орлов в Telegram-канале.

горняк

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