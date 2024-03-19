реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Глава Приамурья взял под контроль ЧП с горняками на руднике

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Глава Приамурья взял под контроль ЧП с горняками на руднике

Разработка золотоносного карьера “Андреевский” на прииске “Пионер” в Амурской области. Архивное фото

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что взял на личный контроль ЧП на руднике, где под завалами находятся 13 человек.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что 13 человек могут находиться под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области. В МЧС РФ уточнили, что спасатели направлены на место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты.

“По предварительным данным, под завалами находятся 13 человек. Спасательные работы ведутся с первых минут нештатной ситуации, идет механизированная расчистка транспортного уклона, а также работа по восстановлению связи. Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей”, – сообщил Орлов в Telegram-канале.

горняк
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Экономист Павельчук назвала отсутствие цели главной ошибкой в отношении денег

Экономист Павельчук назвала отсутствие цели главной ошибкой в отношении денег

Недостаточное количество системных знаний и навыков в финансовой области создает массу…

TelecomDaily: видеосервисы за год увеличили выпуск оригинальных проектов вдвое

TelecomDaily: видеосервисы за год увеличили выпуск оригинальных проектов вдвое

Российские онлайн-кинотеатры за 2023 год увеличили выпуск оригинальных фильмов и сериалов…

ЦЕРН прекратит сотрудничать с 500 специалистами, связанными с Россией

ЦЕРН прекратит сотрудничать с 500 специалистами, связанными с Россией

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в конце ноября прекратит сотрудничество примерно…

Трамп: США управляет не Байден, а его злобное и умное окружение

Трамп: США управляет не Байден, а его злобное и…

Соединенным Штатами управляет не действующий президент Джо Байден, а его…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp