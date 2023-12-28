Глава СК поручил доложить о помощи водителям, застрявшим в пробке на Урале

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах неоказания помощи водителям, которые более 17 часов простояли в многокилометровой пробке на трассе Пермь-Екатеринбург, сообщает пресс-служба ведомства.

Утром в среду Госавтоинспекция Свердловской области сообщала об ограничении движения для всех видов транспорта на трассе “Пермь-Екатеринбург” с 285 по 342 километр из-за ненадлежащего состояния проезжей части, из-за чего на автодороге образовался затор протяженностью более 20 километров.

“В средствах массовой информации распространяется информация о том, что на трассе Екатеринбург-Пермь образовался большой затор автомобилей из-за ненадлежащего состояния проезжей части, в связи с чем люди вынуждены стоять в пробке более 17 часов. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка”, – говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.

Отмечается, что председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области доложить о ходе процессуальной проверки и установлении обстоятельств длительного неоказания помощи водителям и пассажирам.

По данным Уральского Гидрометцентра, с ночи на 26 по ночь на 27 декабря – в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, высота снежного покрова достигла 25 сантиметров. Как отметили в администрации уральской столицы, побит установленный 21 год назад суточный рекорд снежных осадков.

горняк

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