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Глава СК поручил повторно возбудить дело на экс-главу тамбовского Минздрава

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Глава СК поручил повторно возбудить дело на экс-главу тамбовского Минздрава

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова, сообщили в ведомстве. «

"Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Тамбовской области Полшакову А.Н. повторно возбудить уголовное дело, следственным путем установить все обстоятельства произошедшего, ход исполнения поручения поставить на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в Telegram-канале СК РФ.

Ранее региональное управление СК России завело дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) на и. о. министра здравоохранения Тамбовской области Овчинникова, который вызывающе общался с сотрудниками ДПС, 10 февраля остановившими его машину на трассе “Каспий”. Следователи установили, что чиновник “в присутствии гражданских лиц неоднократно выражался в отношении представителей власти словами грубой нецензурной брани”.

Впоследствии Овчинников заявил, что принял решение об увольнении по собственному желанию из-за своего неподобающего поведения. Он извинился перед полицейскими за “повышение голоса” и разговор в “неподобающем тоне”. При этом Овчинников уверял, что не нарушал законы и не занимался браконьерством – якобы в сопровождавшей его машине нашли следы туши косули.

Однако накануне прокуратура сообщила, что признала незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра и отменила его. Ведомство заявило, что, согласно лингвистической экспертизе, “Овчинников действительно использовал в речи нецензурную брань, однако она не была направлена в адрес сотрудника полиции”.

горняк
Взято отсюда
Источник

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