Глава СК поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале СК.«”Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в г. Санкт-Петербурге…”, – говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя петербургского главка Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч “квадратов” произошло обрушение.

В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.

Сведения о пострадавших не поступали.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что компания не обращалась в ведомство за разрешением на ввод в эксплуатацию склада Wildberries. В самой компании РИА Новости заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиямВчера, 15:45

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