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Глава СВР высказался о причине смерти Навального

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Нарышкин: Алексей Навальный умер своей смертью

Глава СВР высказался о причине смерти Навального

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) умер своей смертью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксклюзивное интервью политика для телеканала «Соловьев Live».

Нарышкин отметил, что жизнь людей имеет свойство рано или поздно заканчиваться. «Я не думаю, что это какой-то специальный замысел», — высказался глава СВР, отвечая на вопрос о причастности каких-либо сил на Западе к смерти Навального.

О смерти Алексея Навального в колонии «Полярный волк» стало известно 16 февраля. По данным ФСИН, осужденный почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Прибывшие медицинские работники не смогли его спасти.

Взято
отсюда

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