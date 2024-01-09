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Глава ВОА Солдунов о ДТП на М-11: зимой на трассе надо быть собранным

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Глава ВОА Солдунов о ДТП на М-11: зимой на трассе надо быть собранным

Часть вины за массовое ДТП на трассе М-11 глава Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Валерий Солдунов связал с беспечностью водителей.

Накануне на новой платной магистрали, связывающей Москву и Петербург, произошло ДТП с участием полусотни машин, четыре человека погибли, в том числе ребенок, 16 человек пострадали.«

"В сильный снегопад на трассу должно было выйти большее количество уборочной техники, которая приводит эту трассу в порядок. Но это не значит, что вся вина лежит исключительно на нерадивых дорожниках. Я думаю, что тут имел место некий элемент беспечности со стороны самих водителей. Когда на скоростной трассе царят такие жуткие погодные условия, всем автомобилистам необходимо быть максимально аккуратными и собранными", – цитирует Солдунова "Петербургский дневник".

Глава ВОА подчеркнул, что по такой сложной дороге водители должны двигаться с минимально возможной скоростью.

Радио Sputnik также сообщало, как на массовое ДТП на трассе под Новгородом отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Взято отсюда.

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