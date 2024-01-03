Глава Воронежской области сообщил о пострадавших при падении боеприпаса

Четыре жителя села Петропавловка получили легкие травмы в результате падения боеприпаса, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что аварийный сход авиационного боеприпаса произошел в Воронежской области при выполнении полета самолета ВКС. Губернатор, в свою очередь, сообщал, что серьезно никто не пострадал, но в семи домах есть разрушения.«

"Полностью контролирую ситуацию в поселке Петропавловка после аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе. <…> К счастью, погибших нет. За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека. ФАП работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу", – написал Гусев в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что после обследования разрушенных взрывом зданий, было принято решение отстроить девять домов, равных по площади уничтоженным.«”Сделаем все оперативно и качественно. Поручил привлечь строителей со всего региона”, – подчеркнул губернатор.

Также жителям поселка пообещали компенсировать пострадавшие автомобили и отстроить разрушенные хозпостройки. В тех зданиях, которые получили частичные повреждения, будут работать аварийно-восстановительные бригады, заключил Гусев.

Радио Sputnik сообщало, что самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области.

Взято отсюда.