Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Архивное фото

Компания Wildberries круглосуточно работает над восстановлением логистической инфраструктуры, сообщила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.«”Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства”, – говорится в официальном Telegram-канале компании для предпринимателей.

Планируется восстановить

Wildberries планирует реконструировать свой поврежденный после пожара склад в Шушарах, сейчас оценивается необходимый объем инвестиций, сообщили ранее в компании.

Отмечается, что в будущем это позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе и снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры. Другими деталями компания пообещала поделиться позже.

На прошлой неделе в Wildberries рассказали РИА Новости о том, что собираются в течение двух недель открыть новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге. Однако точную дату, адрес центра и детали его работы в маркетплейсе не раскрыли.

Пожар в Шушарах

Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Из здания эвакуировали 350 человек, никто из них не пострадал.

Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. компания объявила о том, что у неё был заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки.

При этом, по данным РБК, само сгоревшее здание не было застраховано — переговоры с двумя крупными страховыми компаниями не успели дойти до стадии подписания договора.

Уголовное дело

Петербургский главк СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями “неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности”.

Возбудить уголовное дело поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.Компания Wildberries круглосуточно работает над восстановлением логистической инфраструктуры, сообщила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

“Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства”, – говорится в официальном Telegram-канале компании для предпринимателей.15 января, 19:19

город Горняк

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