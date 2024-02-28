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Главе СК доложат по делу о насилии над студентом в Подмосковье

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Главе СК доложат по делу о насилии над студентом в Подмосковье

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о насилии над 17-летним студентом в подмосковном Долгопрудном, совершённом выходцами из Центральной Азии, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что следователи расследуют “уголовное дело по факту противоправных действий уроженцев Таджикистана в отношении несовершеннолетнего студента”.

“Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Московской области. В соцмедиа сообщалось, что в городе Долгопрудном выходцы из Центральной Азии хотели ограбить 17-летнего студента, но в связи с отсутствием у него денег решили подвергнуть насилию”, — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка СК РФ Александру Старикову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате, отметили в ведомстве.

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

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