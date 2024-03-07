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“Главное – это…” Путин дал совет иностранным студентам на ВФМ

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"Главное – это..." Путин дал совет иностранным студентам на ВФМ

Президент России Владимир Путин на встрече с иностранными студентами в рамках Всемирного молодежного форума посоветовал им одеваться теплее, пишет РИА Новости.«

"Вам холодно? Или нет? Главное – это тепло одеваться", – сказал президент.

Путин пообщался с участницей фестиваля из Габона Оливией, преподавательницей русского языка в РУДН. Она призналась президенту, что влюблена в русский язык и изучала поэзию XIX века.

В разговоре с ней Путин отметил, что современные технологии позволили добиваться быстрого перевода текста, однако машинный перевод не дает возможности погружаться в другую культуру.«

"А другая культура – это как другой мир. Читать Пушкина в оригинале, читать Гёте в оригинале, Драйзера в оригинале – это совершенно другое восприятие того мира, в котором живет художник или писатель", – цитирует агентство российского лидера.

Глава государства ранее выступил на церемонии закрытия ВФМ. Путин подчеркнул, что двери России всегда открыты для молодежи из разных стран, для всех ее благородных начинаний. Он выразил уверенность, что молодые люди добьются множества успехов.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что в Сочи поженились две пары участников Всемирного фестиваля молодежи.

Взято отсюда.

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