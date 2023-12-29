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Главного дирижера Театра Наций обокрали на 100 тысяч рублей

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Из машины главного дирижера Театра Наций украли технику на 100 тысяч рублей

Главного дирижера Театра Наций обокрали на 100 тысяч рублей

Главного дирижера Театра Наций Армена Погосяна обокрали более чем на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным портала, мужчина припарковал свой автомобиль Audi A4 у театра Сатиры на Триумфальной площади и, оставив портфель на полу салона за водительское кресло, ушел по делам. Отмечается, что неизвестный разбил окно его машины и вытащил паспорт, удостоверение члена Союза театральных деятелей РФ, планшет Apple, наушники Apple, пауэрбанк Xiaomi и швейцарский нож.

Общий ущерб составил 105 тысяч рублей. Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском злоумышленника.

Артем Погосян является главным дирижером и музыкальным руководителем Государственного театра наций и двукратным обладателем премии «Золотая маска».

Ранее у российского художника Никаса Сафронов украли NFT-елку за три миллиона рублей.

Взято
отсюда

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