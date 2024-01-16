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Главред радио Sputnik направил письмо главе комиссии по ТВ и радио Армении

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Главред радио Sputnik направил письмо главе комиссии по ТВ и радио Армении

Журналисты и общественные деятели в России и Армении несут свою часть ответственности за сохранение атмосферы дружбы и союзнических отношений между двумя странами. Об этом сказано в письме главного редактора радио Sputnik Кирилла Вышинского в адрес председателя Комиссии по телевидению и радио Республики Армения Тиграна Акопяна.

В письме руководителю Комиссии по телевидению и радио Республики Армения Кирилл Вышинский выразил сожаление в связи с тем, что ранее, осенью 2023 года, в эфире станции “прозвучали радикальные высказывания, явно противоречащие редакционной политике радио Sputnik”.

Главный редактор станции подчеркнул, что радио Sputnik видит в качестве своей миссии представление зарубежной аудитории справедливого образа России как сильной и дружественной державы с добрыми намерениями. “Именно в этом ключе мы и планируем наше дальнейшее вещание, понимая, что журналисты и общественные деятели в наших странах ответственны за атмосферу дружбы и содержание союзнических отношений России и Армении”, – сказано в письме.

Между тем, отметил Вышинский, “примеров, мягко говоря, некорректности в отношении России и ее руководства в медиа-пространстве Армении тоже не так уж и мало”. По словам главного редактора радио Sputnik, “у сотен тысяч армян – граждан России, для которых Армения – малая родина, а ее медиапространство – предмет повседневного интереса, подобное не может не вызывать негодования”.

Главред радио Sputnik выразил уверенность, что его письмом досадная неприятность, вызванная прозвучавшими в эфире радикальными высказываниями, исчерпана. “Надеюсь, что продолжение нашей работы с радио “Тоспа” будет примером плодотворного российско-армянского сотрудничества”, – заключил он.

Комиссия по телевидению и радио Армении 20 декабря 2023 года приостановила на 30 дней лицензию радиокомпании “Тоспа” – ретранслятора радио Sputnik Армения. Причиной послужили прозвучавшие в программе прямого эфира “Пятница с Тиграном Кеосаяном” резкие высказывания в адрес премьер-министра Республики Армения.

Взято отсюда.

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