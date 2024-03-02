реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Гол Овечкина» помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в НХЛ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Гол Овечкина» помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу столичных.

В составе победившей команды голами отметились российский нападающий Александр Овечкин, Сонни Милано, Джон Карлсон, Энтони Манта и Дилан Строум. За «Филадельфию» шайбы забросили Бобби Бринк и Оуэн Типпетт, которому ассистировал российский игрок Егор Замула.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 56 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 27 результативных передач. Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь стало 839 голов, отставание составляет 55 шайб.

25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» Овечкин провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ. Он стал всего 41-м игроком лиги, который смог преодолеть эту отметку.

«Вашингтон» одержал вторую победу в трех последних играх регулярного чемпионата. «Филадельфия» проиграла третий матч из последних четырех в НХЛ.

Ранее Овечкин побил еще один рекорд Гретцки.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Буйный россиянин бросался в пассажиров самолета яблоками

Буйный россиянин бросался в пассажиров самолета яблоками

Пассажир рейса Томск — Москва бросался в людей яблоками и…

Узнать больше
В Алтайском крае при пожаре погибли мужчина и его маленькая дочь

В Алтайском крае при пожаре погибли мужчина и его маленькая дочь

В Алтайском крае в селе Ая произошел пожар, который унес…

Узнать больше
Годовалая девочка отравилась насваем, который нашла на полу в квартире

Годовалая девочка отравилась насваем, который нашла на полу в квартире

В Санкт-Петербурге годовалая девочка из Узбекистана нашла на полу съемной…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp