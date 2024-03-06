Голикова рассказала о курсе “Семьеведения” в российских школах

Курс “Семьеведение”, который планируют включить в школьную программу, будет внеурочным, заявила заместитель вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов поддержал предложение зампреда Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольги Занко об изучении семейной истории на уроках. Ввести новую дисциплину планируется в нынешнем учебном году. «

"Это внеурочные занятия, они в сетку обязательных уроков у нас не войдут", – цитирует "Парламентская газета" вице-премьера

Голикова на марафоне “Знание.Первые”, проводимого в рамках Всероссийского фестиваля молодежи, отметила, что занятия по “Семьеведению” будут ориентированы на старшеклассников, с которыми проведут беседы историки и психологи.

По мнению вице-премьера, важно не перейти грань и не принуждать школьников.«”Это не урок, а создание дружественной среды, чтобы была обратная связь между тем, кто слушает, и тем, кто говорит”, – подчеркнула Голикова.

Начальник МКУ “Управление записи актов гражданского состояния исполнительного комитета муниципального образования г.Казани” Елена Студеникина рассказала, что занятия по “Семьеведению” будут проходить в школах и вузах столицы Татарстана.

По ее слова, такие уроки будут проводить с целью пропаганды семейных ценностей в молодежной среде.«

"Управлением проводилось и будет проводиться содействие в введении на постоянной основе в образовательный цикл школьных и вузовских программ уроков семьеведения. В настоящее время сотрудниками управления уже проводятся такие уроки", – цитирует чиновника сайт Министерства образования и науки Татарстана.

Школьники и студенты в рамках программы смогут посещать отделы управления ЗАГС Казани, добавляет “Волга Ньюс”.

Радио Sputnik также сообщало, что в Сочи поженились две пары участников Всемирного фестиваля молодежи.

Взято отсюда.