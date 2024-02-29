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Голикова: сумма будет проиндексирована с учетом инфляции и рождаемости

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Голикова: сумма будет проиндексирована с учетом инфляции и рождаемости

Расходы на программу материнского капитала в России будут пересчитаны с учетом рождаемости и инфляции. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, общая сумма превысит 570 млрд рублей в год.

Голикова напомнила, что сейчас на маткапитал ежегодно выделяется порядка 570 млрд рублей. Однако эта цифра будет проиндексирована в соответствии с фактической инфляцией, а также с учетом прогнозируемой рождаемости.

«Соответственно, умножайте ее на шесть», — сказала вице-премьер, комментируя продление программы маткапитала до 2030 года, о котором ранее заявил президент Владимир Путин.

С 1 февраля 2024 года пособия и выплаты в России были проиндексированы на уровень реальной инфляции, что привело к небольшому снижению запланированных сумм.

«Если в бюджете у нас было запланирована по прогнозному значению 7,5%, то, по утверждению Росстата, инфляция составила 7,42%. И вот эти целых 0,08% как раз будут потеряны. Где-то это незначительная сумма, незаметная, где-то более значительная, даже в самых больших выплатах это цифры ниже одной тысячи рублей», — пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Однако, некоторые пособия значительно увеличены, также теперь пособие по безработице будет зависит от минимального размера оплаты труда.

Ранее Силуанов пообещал профинансировать поручения Путина.

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