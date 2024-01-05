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Голливудский актер Кристиан Оливер погиб с дочерьми в авиакатастрофе

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Голливудский актер Кристиан Оливер погиб с дочерьми в авиакатастрофе

В результате крушения частного самолета на Карибах погиб голливудский актер Кристиан Оливер, а также две его дочери и пилот, пишет сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Оливеру был 51 год, его дочерям — 10 и 12 лет.

Оливер родился в Германии, но почти всю жизнь прожил в США, он известен ролями в фильмах «Хороший немец» (The Good German), «Спиди-гонщик» и «Валькирия». Кроме этого, он недавно принял участие в съемках последней части франшизы «Индиана Джонс».

Ранее пиратский «Индиана Джонс» стал лидером проката в РФ.

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