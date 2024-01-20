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Голосовой помощник принял от москвичей вдвое больше звонков в 2023 году

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Голосовой помощник принял от москвичей вдвое больше звонков в 2023 году

Голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы смог принять более 38 миллионов звонков горожан за 2023 год, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

По ее словам, этот показатель на 13,2 миллиона, или на 53%, больше, чем в 2022 году.«”С 2014 года цифровой ассистент обработал свыше 130 миллионов звонков москвичей. Он находит нужную информацию в два раза быстрее человека. Это позволяет горожанам скорее получить ответы на распространенные вопросы без ожидания на линии, а операторам – уделить время более сложным задачам”, – приводит издание “Вести Подмосковья” слова Сергуниной.

Уже девять лет на горячих линиях контакт-центра города используются возможности искусственного интеллекта. Робот-ассистент предлагает различные варианты решения проблемы, а при необходимости соединяет со специалистом, сообщает московский департамент информационных технологий.

Отмечается, что голосовой помощник ориентируется более чем в 400 тематиках. В частности, консультирует обратившихся в техподдержку портала mos.ru или в Московский центр информационной поддержки туристов.

Ранее радио Sputnik сообщало, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить подготовку специалистов в области ИИ.

Взято отсюда.

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