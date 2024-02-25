Город молодежи мира развернут на федеральной территории “Сириус” к Всемирному фестивалю молодежи, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в “Сириусе” на Медальной площади, которая на время фестиваля станет площадью “Душа России”, в окружении главных спортивных объектов Олимпиады-2014 были развернуты пять павильонов-городов: Москва, Казань, Ямал, Нижний Новгород, Белгород.

Здесь же состоялась представлены Дом молодежи, выставочные залы, гастро-пространство, парк миниатюр из фигур, сделанных учащимися 25 колледжей из 32 регионов.«

"Здесь на площадках федеральной территории Сириус с 1 по7 марта раскинется Город молодежи мира, который примет участников Всемирного фестиваля молодежи. Они станут горожанами, как у любого города, у него есть свои атрибуты, свои места. Здесь есть павильоны-города нашей страны, не просто павильоны, это кампусы, где будет проходить спикерская программа Российского общества "Знание"", – рассказал журналистам программный директор Всемирного фестиваля молодежи Сергей Першин.

Он добавил, что на фестиваль приедут 20 тысяч участников, чтобы обсудить, в том числе, вопрос о справедливости мира, которая может быть достигнута молодым поколением.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус”.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.

В воскресенье утром радио Sputnik сообщило о прибытии в “Сириус” “поезда Победы”.

Взято отсюда.