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Госдеп: США не направляют на Украину ни боевые части, ни инструкторов

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Госдеп: США не направляют на Украину ни боевые части, ни инструкторов

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не направляют войска на Украину и не делают в этом случае различия между боевыми частями и инструкторами для обучения вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС.

Миллер подчеркнул, что президент США Джо Байден на протяжении более двух лет утверждает том, что американская сторона не будет отправлять на территорию Украины войска для участия в боевых действиях.

Представитель Госдепа добавил, что Киев в текущий момент больше всего нуждается в одобрении конгрессом США законопроекта о выделении дополнительного финансирования, в том числе на оказание помощи.

До этого пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США не будут отправлять войска на Украину.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных стран. На ней обсуждалась эскалация конфликта на Украине в последние недели. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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