реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Госдума приняла закон об аренде квартир только при наличии в них приборов учета

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Госдума приняла закон об аренде квартир только при наличии в них приборов учета

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, согласно которому сдача квартир внаем, в том числе посуточно, будет возможна только при наличии в них приборов учета энергетических ресурсов. Об этом сообщается на сайте российского парламента.

«Изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ. Документ был разработан во исполнение решения Конституционного суда», — говорится в публикации.

Согласно закону, сдавая жилье в аренду, собственник обязуется соблюдать права и интересы соседей. В частности, ответственность за шум и беспорядки теперь будут нести не только съемщики, но и сам арендодатель. Кроме того, арендатор сможет сдавать жилье только в том случае, если оно оборудовано счетчиками.

Отметим, что в доступном тексте закона не конкретизируется, какие именно приборы учета энергетических ресурсов имеются в виду. Потенциально это могут быть счетчики на электроэнергию, воду и газ.

13 марта в Госдуме рассказали, когда рассмотрят переход на прогрессивное налогообложение в России.

Ранее юристы назвали популизмом новый закон о посуточной аренде в России.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В России будут новые, «честные» налоги: главные новости 13…

Обо всём важном, что произошло за день, мы расскажем в…

«Авто.ру» назвал четыре частых поломки, которые случаются у китайских автомобилей…

Владельцы китайских автомобилей в России зимой чаще всего жалуются на разряженные аккумуляторы,…

Госдума приняла закон об аренде квартир только при наличии в них…

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, согласно которому сдача…

arXiv: пыль от орбитальных аппаратов может вдвое ослабить магнитосферу…

Массивные спутниковые группировки на орбите Земли в перспективе могут стать угрозу для ее…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp