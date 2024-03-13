Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, согласно которому сдача квартир внаем, в том числе посуточно, будет возможна только при наличии в них приборов учета энергетических ресурсов. Об этом сообщается на сайте российского парламента.

«Изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ. Документ был разработан во исполнение решения Конституционного суда», — говорится в публикации.

Согласно закону, сдавая жилье в аренду, собственник обязуется соблюдать права и интересы соседей. В частности, ответственность за шум и беспорядки теперь будут нести не только съемщики, но и сам арендодатель. Кроме того, арендатор сможет сдавать жилье только в том случае, если оно оборудовано счетчиками.

Отметим, что в доступном тексте закона не конкретизируется, какие именно приборы учета энергетических ресурсов имеются в виду. Потенциально это могут быть счетчики на электроэнергию, воду и газ.

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