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Госдума приняла закон об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС

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Госдума приняла закон об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС

Государственная дума приняла закон, закрепляющий возможность освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами РФ, сообщается на официальном сайте.

Документ разрабатывали глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по госстроительству Совфеда Андрей Клишас.

Законопроект дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор за преступления небольшой и средней тяжести. «”Хочу отметить, что тем, кто совершил преступления по таким статьям УК РФ, как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, госизмена, шпионаж и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений, возможности заключить контракт с ВС РФ предоставлено не будет вовсе”, – отметил Крашенинников.

Если после начала службы такой человек вновь совершит преступление, суд назначит наказание с учетом ранее вынесенных приговоров. Дальнейшее освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости для контрактников будет возможно при определенных условиях, отметили авторы инициативы.

Депутаты также приняли сопутствующий закон, согласно которому действующий закон “Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции”, признается утратившим силу.

Радио Sputnik сообщало, что в Госдуме предложили исключать из списка избирателей за пропуск выборов.

Взято отсюда.

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