Гостей масляничных гуляний в МО угостят блинами из страусиных яиц

Фермерские хозяйства под Москвой ждут гостей на Широкую Масленицу, рассказал зампред областного правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.«

"На территории шести фермерских хозяйств пройдут широкие празднования, которые сопровождаются дегустациями натуральной продукции и мастер-классами", – отметил министр.

В частности, на Истринской сыроварне посетителей угостят сырами, колбасами и другими деликатесами собственного производства.

На Страусовой ферме в Серпухове испекут блины из страусиных яиц. На ферме содержатся африканские страусы, а также австралийские эму, нубийские козы, вьетнамские поросята и еще десять видов животных и птиц, добавляет РИАМО.

Радио Sputnik также сообщало, что около тысячи мастер-классов проведут на фестивале “Московская Масленица”.

Взято отсюда.