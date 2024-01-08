Гостей выставки “Россия” угостили подмосковными блюдами

Посетители выставки-форума “Россия” накануне смогли познакомиться с блюдами подмосковных производителей и узнать секреты их приготовления, рассказали в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.

В павильоне Дома русской кухни на ВДНХ участники из Подмосковья предложили гостям принять участие в дегустациях и мастер-классах, пишет издание “Вести Подмосковья”.

В частности, шеф-повар арт-кафе “Театро” в Звенигороде Олег Коробань показал, как готовить блюда русской кухни по традиционным подмосковным рецептам, основатель аквафермы “Астапово” из Луховиц Александр Петров рассказал, как сделать из клария риет, балык, жареное филе и фирменный суп, а основатель эко-фермы ОГО-ROD из Серпухова Наталья Федорова провела мастер-класс по приготовлению яблочного уксуса и угостила гостей пастилой, халвой, мармеладом и пряниками, говорится в публикации.

Ранее радио Sputnik писало, что четырехмиллионный гость выставки “Россия” выиграл поездку на Кубань.

Взято отсюда.